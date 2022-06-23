ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Німеччині мало хто може уявити собі поразку Росії, - посол

Новость на русском →
Берлін, Четвер 23 червня 2022 15:49
У Німеччині мало хто може уявити собі поразку Росії, - посол Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

У Німеччині насправді мало хто може уявити собі поразку Росії у війні проти України, незважаючи на підтримку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Німеччині Андрія Мельника для "Укрінформу".

За його словами, напередодні візиту німецького канцлера Олафа Шольца з лідерами Франції, Італії та Румунії до Києва ходили чутки про те, що вони можуть спробувати натиснути на українське керівництво і схилити до переговорів з Росією.

"На жаль, доводиться констатувати, що в самій Німеччині наростає кількість голосів на користь укладення якнайшвидшого перемир'я за всяку ціну, адже мало хто дійсно може собі уявити поразку Росії. Німців відверто лякає той факт, що ця війна, яка вже призвела до небувалої інфляції, може тривати ще дуже довго і поставити під загрозу їх добробут", - зазначив Мельник.

Він також додав, що занепадницькі настрої в Німеччині стануть великим викликом для України в майбутньому, оскільки вони будуть підвищувати тиск на німецький уряд.

Нагадаємо, сам Шольц заявляє, що виступає проти мирного договору між Україною і Росією на умовах останньої. На його думку, дане питання вирішуватиме виключно Київ.

Крім того, канцлер зазначив, що заявляв, що Німеччина продовжуватиме підтримку України стільки, скільки знадобиться їй у боротьбі за незалежність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі