В Германии лидер "Зеленых" выступил за поставки оружия Украине

По словам политика, Германия поставляет танки, ракетные части и подводные лодки таким странам как Египет, который разжигает гражданскую войну в Йемене. В результате эта война является одной из крупнейших гуманитарных катастроф современности.

Он отметил, что лучше бы эти усилия правительство сосредоточила на Украине, поскольку именно эта страна подверглась нападению и нуждается в помощи.

"Украине, подвергшейся нападению, не поставляют ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения. Я не понимаю, как такой политикой можно еще и хвастаться", - сказал Габек в интервью.