В Германии из-за коронавируса поместили в карантин почти 100 человек

В немецкой Баварии поместили в карантин почти сотню человек из-за контакта с больной коронавирусом гражданкой Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным немецкого издания, Государственное управление по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов из соображений безопасности попросило 90 человек остаться дома на карантине из-за контакта с больным коронавирусом. Лицами запретили покидать свои дома.

Отмечается, что 40 человек, которых отправили в карантин, являются сотрудниками компании Webasto в Стокдорфе, еще 50 - близкое окружение инфицированных.

Как писало агентство Reuters, 19 января китаянка приехала на семинар в Стокдорф. В четверг, 23 января, после возвращения в Китай у нее подтвердили заболевание коронавирусом. После этого компания Webasto отменила все командировки в Китай и закрыла завод в Стокдорфе до 2 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии зафиксировали передачу коронавируса от человека к человеку. Также передачу коронавируса от уже зараженного зафиксировали в Японии и Вьетнаме.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 30 января, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с украинцами, которых эвакуировали из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Из китайского Санья домой вернулись 158 украинцев.