В Германии количество украинских работников увеличилось на 10%

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В этом году в Германии официально трудоустроилось 43 тысячи украинцев

В министерстве труда Германии отметили, что за год в стране официально трудоустроились четыре тысячи украинцев, что на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По состоянию на март 2018 года всего в Германии официально работают и платят все необходимые социальные взносы 43 тысячи украинцев. Всего в стране проживает 138 тысяч граждан Украины.

"По сравнению с мартом 2017 года наблюдается рост на 4 тысячи человек, то есть на 10 процентов", - говорится в ответе министерства на запрос издания.

Данные немецкого статистического ведомства свидетельствуют, что в ФРГ проживает 88 тысяч женщин и 50 тысяч мужчин. Средний возраст украинцев в германии составляет 42-43 года. Средняя продолжительность проживания в Германии составляет 11,5 лет.

В прошлом году в Германию въехало на проживание 11,8 тысяч украинцев, уехали или умерли - почти 10 тысяч.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Польше опасаются потерять полмиллиона работников с Украины. Динамика роста польской экономики может сократиться на треть из-за оттока украинских заробитчан. Как следствие, Польша может потерять 1,6% ВВП, при том, что динамика роста ВВП составляет 5%.