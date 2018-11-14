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В Німеччині кількість українських працівників збільшилась на 10%

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 22:21
В Німеччині кількість українських працівників збільшилась на 10%
Ілюстративне фото (pixabay.com jeviniya)

Цього року в Німеччині працевлаштувалось 43 тисячі українців

У міністерстві праці Німеччини зазначили, що за рік в країні офіційно працевлаштувались чотири тисячі українців, що на 10% більше, ніж в минулому році. Про це повідомляє РБК-України із посиланням на Deutsche Welle.

Станом на березень 2018 року загалом в Німеччині офіційно працюють та сплачують всі необхідні соціальні внески 43 тисячі українців. Усього в країні мешкає 138 тисяч громадян України. 

"У порівнянні з березнем 2017 року спостерігається зростання на 4 тисячі осіб, тобто на 10 відсотків. У березні 2013 року цей показник становив лише 29 тисяч осіб", - йдеться у відповіді міністерства на запит видання.

Дані німецького статистичного відомства свідчать, що у ФРН мешкає 88 тисяч жінок та 50 тисяч чоловіків. Середній вік українців у німеччині складає 42-43 роки. Середня тривалість проживання у Німеччині становить 11,5 років.

В минулому році до Німеччини в'їхали на проживання 11,8 тисячі українців, виїхали або померли - майже 10 тисяч.

Як поідомляло РБК-Україна раніше, у Польщі побоюються втратити півмільйона працівників з України. Причиною цього може стати сповільнення економічного розвитку країни. Більш того, динаміка зростання польської економіки може зменшитися на третину через відтік українських заробітчан. Як наслідок, Польща може втратити 1,6% ВВП, при тому, що динаміка зростання ВВП становить 5%.

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