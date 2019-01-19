В Германии избрали нового лидера ХСС

Фото: Маркус Зедер (tagesspiegel.de)

Им стал Маркус Зедер

Премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зедера избрали председателем Христианско-социального союза (ХСС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Его кандидатуру поддержали на съезде партии в Мюнхене 87,4% голосами.

Ранее пост занимал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

РБК-Украина писало, что лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) и по совместительству глава Министерства инностранных дел Хорст Зеехофер покинет пост в партии до 19 января.

"2019 год должен стать годом обновления в ХСС. Поэтому к 19 января 2019 года, к внеочередному съезду партии я предложу выбрать нового председателя. К этому моменту я освобожу свое место", - сказано в заявлении Зеехофера.

Напомним, в декабре 2018 в Германии избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая является протеже Меркель. Считается, что она будет продолжать политику Меркель.