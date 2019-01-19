У Німеччині обрали нового лідера ХСС

Фото: Маркус Зедер (tagesspiegel.de)

Ним став Маркус Зедер

Прем'єр-міністра федеральної землі Баварія Маркуса Зедера обрали головою Християнсько-соціального союзу (ХСС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Tagesspiegel.

Його кандидатуру підтримали на з'їзді партії в Мюнхені 87,4% голосами.

Раніше обіймав посаду міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер.

РБК-Україна писала, що лідер баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) і за сумісництвом глава Міністерства закордонних справ Хорст Зеехофер покине пост у партії до 19 січня.

"2019 рік повинен стати роком оновлення в ХСС. Тому до 19 січня 2019 року, до позачергового з'їзду партії я запропоную вибрати нового голову. До цього моменту я звільню своє місце", - сказано в заяві Зеехофера.

Нагадаємо, в грудні 2018 в Німеччині обрали новим лідером генерального секретаря партії Аннегрет Крамп-Карренбауэр, яка є протеже Меркель. Вважається, що вона буде продовжувати політику Меркель.