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В Германии исключают возобновление футбольных матчей в 2020 году

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 17:36
В Германии исключают возобновление футбольных матчей в 2020 году
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Футбольные матчи возобновятся не раньше 2021 года

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит исключил возобновление футбольных матчей в Германии в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

По словам профессора, даже после окончания пандемии коронавируса, возобновление футбольных матчей в Германии в этом году является невозможным, потому что это может ухудшить ситуацию. Он добавил, что футбол в Германии может возобновиться в 2021 году.

"Вы должны попрощаться с этим. Мы можем наблюдать, какова ситуация (с коронавирусом - ред.) в Европе и что нас еще ждет впереди. И даже если это не ударит по нам сильно, то это не значит, что можно будет возобновить футбольные матчи, потому что это, конечно же, приведет к значительному ухудшению ситуации", - заявил он.

Шмидт-Шанасит отметил, что решение о возобновлении футбольных матчей может быть принято только после завершения пандемии.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в мире на вынужденную паузу пошли французская Лиги 1, испанская Примера, немецкая Бундеслига, итальянская Серии А, и чемпионат Англии.

Кроме того, из-за коронавируса УЕФА приостановила розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матчи Еврокубка, проведение которых было запланировано на этой неделе, не состоятся.

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