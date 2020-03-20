У Німеччині виключають відновлення футбольних матчів в 2020 році

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Футбольні матчі відновляться не раніше 2021 року

Німецький вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт виключив відновлення футбольних матчів в Німеччині у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію NDR.

За словами професора, навіть після закінчення пандемії коронавірусу, відновлення футбольних матчів у Німеччині цього року є неможливим, тому що це може погіршити ситуацію. Він додав, що футбол в Німеччині може поновитися у 2021 році.

"Ви повинні попрощатися з цим. Ми можемо спостерігати, якою є ситуація (з коронавірусом - ред.) в Європі й що нас ще чекає попереду. І навіть якщо це не вдарить по нам сильно, це не означає, що можна буде поновити футбольні матчі, тому що це, звичайно ж, призведе до значного погіршення ситуації", - заявив він.

Шмідт-Шанасіт зазначив, що рішення про відновлення футбольних матчів може бути ухвалене лише після завершення пандемії.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу у світі на вимушену паузу пішли французька Ліги 1, іспанська Прімера, німецька Бундесліга, італійська Серії А, та чемпіонат Англії.

Крім того, через коронавірус УЄФА зупинила розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Матчі Єврокубку, проведення яких було заплановано цього тижня, не відбудуться.