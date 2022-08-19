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В Германии игнорируют запросы Украины о поставках вооружения, - СМИ

Фото: Германия тормозит поставки оружия в Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о поставках оружия. Речь идет не только об оказании военной помощи, но и о выдаче разрешений на покупку вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

По информации издания, немецкое правительство с июня проводило регулярные встречи, на которых обсуждали вопросы поставок вооружения. На них присутствовала министр обороны Кристине Ламбрехт.

Украинская сторона просила предоставить ей технику, которую уже получала ранее - самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и ракетные системы залпового огня Mars II. Берлин уже выделил 10 таких гаубиц и 3 системы.

Кроме того, Украина призвала дать разрешение на экспорт танков и бронемашин. В апреле концерн Rheinmetall дал согласие на производство 100 боевых машин пехоты Marder и 88 танков Leopard-1. Стоимость контракта составляет около 268 млн евро. В СМИ отмечают, что производитель подготовил технику, однако немецкое правительство не дало согласие.

Министр обороны Алексей Резников в августе обсуждал этот вопрос с Ламбрехт. Также о задержках говорили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и советник канцлера по внешней политике Йенс Плетнер.

В ответ на запрос издания Минобороны Германии заявило, что находится в контакте с украинской стороной на многих уровнях, но конкретного ответа о поставках оружия не предоставило.

Напомним, в Бундестаге обвинили правительство Олафа Шольца в затягивании войны в Украине из-за недостаточных поставок оружия.

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