У Німеччині ігнорують запити України щодо постачання озброєння , - ЗМІ

За інформацією видання, німецький уряд з червня проводив регулярні зустрічі, на яких обговорювали питання постачання озброєння. На них була присутня міністр оборони Крістіне Ламбрехт.

Українська сторона просила надати їй техніку, яку вже отримувала раніше - самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та ракетні системи залпового вогню Mars II. Берлін вже надав 10 таких гаубиць та 3 системи.

Крім того, Україна закликала дати дозвіл на експорт танків та бронемашин. У квітні концерн Rheinmetall дав згоду на виробництво 100 бойових машин піхоти Marder і 88 танків Leopard-1. Вартість контракту становить близько 268 млн євро. У ЗМІ зазначають, що виробник підготував техніку, проте німецький уряд не дав згоду.

Міністр оборони Олексій Резніков у серпні обговорював це питання з Ламбрехт. Також про затримки говорили керівник Офісу президента Андрій Єрмак і радник канцлера з зовнішньої політики Єнс Плетнер.

У відповідь на запит видання Міноборони Німеччини заявило, що перебуває у контакті з українською стороною на багатьох рівнях, але конкретної відповіді про постачання зброї не надало.