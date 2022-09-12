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В Германии хотят усилить армию, но снова отказались передавать Украине танки

Фото: министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия хочет усилить Бундесвер (Вооруженные силы). Однако немецкое правительство вновь отказалось предоставить Украине танки.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Война в Украине показала всем, включая нас, немцев, которые привыкли к миру, что государствам нужны вооруженные силы как последнее средство, а именно когда враг намерен использовать собственные средства для вторжения", - заявила глава Минобороны.

По ее словам, Германия привыкла использовать вооруженные силы в экстренных ситуациях - операциях за рубежом или во время ликвидации последствий наводнений. Ламбрехт подчеркнула, что армия должна быть готова выполнять свои обязанности.

"Нам самим нужны сильные, боеспособные вооруженные силы, чтобы в случае необходимости мы могли защитить себя и наш союз", - подчеркнула она.

Министр призвала правительство увеличить финансирование армии и напомнила о специальном фонде Бундесвера в 100 млрд евро. При этом она вновь подчеркнула, что Германия не будет предоставлять Украине танки.

"Ни одна страна еще не поставила бронетранспортеры или основные боевые танки западного образца", - сказала Ламбрехт.

Напомним, по данным немецких СМИ, правительство Германии в течение нескольких месяцев игнорирует запросы Украины о поставках вооружения. Речь идет не только об оказании военной помощи, но и о контрактах с оборонными предприятиями.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие играет решающую роль в боях, которые сейчас происходят в Украине.

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