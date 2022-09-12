В Германии хотят усилить армию, но снова отказались передавать Украине танки

Германия хочет усилить Бундесвер (Вооруженные силы). Однако немецкое правительство вновь отказалось предоставить Украине танки.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Война в Украине показала всем, включая нас, немцев, которые привыкли к миру, что государствам нужны вооруженные силы как последнее средство, а именно когда враг намерен использовать собственные средства для вторжения", - заявила глава Минобороны.
По ее словам, Германия привыкла использовать вооруженные силы в экстренных ситуациях - операциях за рубежом или во время ликвидации последствий наводнений. Ламбрехт подчеркнула, что армия должна быть готова выполнять свои обязанности.
"Нам самим нужны сильные, боеспособные вооруженные силы, чтобы в случае необходимости мы могли защитить себя и наш союз", - подчеркнула она.
Министр призвала правительство увеличить финансирование армии и напомнила о специальном фонде Бундесвера в 100 млрд евро. При этом она вновь подчеркнула, что Германия не будет предоставлять Украине танки.
"Ни одна страна еще не поставила бронетранспортеры или основные боевые танки западного образца", - сказала Ламбрехт.
Напомним, по данным немецких СМИ, правительство Германии в течение нескольких месяцев игнорирует запросы Украины о поставках вооружения. Речь идет не только об оказании военной помощи, но и о контрактах с оборонными предприятиями.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие играет решающую роль в боях, которые сейчас происходят в Украине.
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