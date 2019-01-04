У Німеччині хакери опублікували персональні дані сотень політиків

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Серед політиків - Меркель та Штайнмаєр

У Німеччині 4 січня сталася хакерська атака, що призвела до масштабного витоку персональної інформації, за попередніми оцінками, найбільшого у країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, в інтернет потрапила персональна інформація щодо політиків, журналістів та інших відомих людей. Хто стоїть за витоком даних, наразі невідомо.

У свою чергу, видання Bild повідомило, що витік інформації торкнувся ключових партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального Союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії Зелених, Вільної демократичної партії (ВДП), Лівої партії Німеччини. Зокрема, були оприлюднені особисті дані 405 депутатів ландтагів, Бундестагу та Європарламенту - представників ХДС (ХСС).

Також від витоку постраждали 294 політики з СДПН, 105 представників "Зелених", 82 з Лівої партії та ще 28 депутатів з Вільної демократичної партії (ВДП). Водночас Bild звертає увагу, що дані правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) ще не були викладені в мережу.

Серед відомих політиків, які, ймовірно, стали жертвами хакерської атаки - канцлерка ФРН Ангела Меркель, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та екс-голова Соціал-демократичної партії (СДПН) Зігмар Габріель.

Також хакери отримали доступ до даних відомих телеведучих, журналістів, співаків музичних гуртів та діячів культури ФРН. Так, щонайменше 33 журналісти німецької телекомпанії ARD стали жертвами кібератаки, серед них відомий своїми викриттями про допінг у російському спорті журналіст Гайо Зеппельт.

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) проводить розслідування кібератак.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що хакери, імовірно з Китаю, читали дипломатичне листування, яким країни ЄС обмінювалися по захищених каналах, більше трьох років.