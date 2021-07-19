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В Германии на фоне наводнения произошел разлив нефти с одного из заводов

Автор: Артур Родивилов

В городе Хюкесваген, в германской федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, произошел разлив нефти и нефтепродуктов с одного из предприятий на фоне потопа. Загрязненная вода могла попасть в местные водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Власти предполагают, что разлив нефтепродуктов произошел из-за подтоплений и мощных селевых потоков, которые повредили хранилища.

Власти объявили о запрете на посещение этих водоемов, купание, рыбалку и катание на лодках.

В Западной Европе произошло крупнейшее наводнение, от которого пострадали Германия, Бельгия и Нидерланды. Кроме того, сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате разрушительного наводнения в западной Германии и Бельгии возросло до 170 человек. В Германии в результате наводнения, ставшего крупнейшим стихийным бедствием за более чем полвека, погибли 180 человек.

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наводнениеразлив нефти