Число жертв наводнений в Европе превысило 180 человек

На юг Германии в воскресенье, 18 июля, внезапно обрушилось новое наводнение, в результате чего погиб по крайней мере один человек. Общее количество жертв стихии в Европе за последние дни превысило 180.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Район Берхтесгаденер-Ланд в Баварии, граничащий с Австрией, стал последним регионом, пострадавшим от рекордных осадков и последовавших за ними наводнений.

Еще одна смерть в воскресенье увеличила число погибших в Германии до 156 в результате самого серьезного стихийного бедствия почти за шесть десятилетий, а число погибших в Европе - до 183.

Около 110 человек погибли в наиболее пострадавшем районе Арвайлер к югу от Кельна. Полиция сообщает, что по мере того, как паводок отступит, ожидается, что там будут обнаружены новые тела.

Европейские наводнения, начавшиеся в среду, в основном затронули немецкие земли Рейнланд Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, а также некоторые части Бельгии. Целые общины были отрезаны от электричества и связи.

В земле Северный Рейн-Вестфалия умерло не менее 45 человек, а в Бельгии - 27 человек.

Правительство Германии будет готовить более 300 миллионов евро в качестве немедленной помощи и миллиарды евро на ремонт разрушенных домов, улиц и мостов, заявил министр финансов Олаф Шольц.

Министр экономики Питер Альтмайер сообщил, что для малых предприятий, пострадавших от наводнения и пандемии COVID-19, также может быть выплачена краткосрочная помощь в размере 10000 евро.