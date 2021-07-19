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У Німеччині на тлі повені стався розлив нафти з одного із заводів

Автор: Артур Родивилов

У місті Хюкесваген, в німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, стався розлив нафти та нафтопродуктів з одного із підприємств на тлі потопу. Забруднена вода могла потрапити в місцеві водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Влада припускає, що розлив нафтопродуктів стався через підтоплення і потужні селеві потоки, які пошкодили сховища.

Влада оголосила про заборону на відвідування цих водойм, купання, риболовлю і катання на човнах.

У Західній Європі сталася найбільша повінь, від якої постраждали Німеччина, Бельгія та Нідерланди. Крім того, сильні дощі тривають в Швейцарії, у Франції та Великобританії.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті руйнівної повені у Західній Німеччині та Бельгії зросла до 170 осіб. У Німеччині унаслідок повені, що стала найбільшим стихійним лихом за більш ніж півстоліття, загинули 180 осіб.

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повіньразлив нефти