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В Германии фиксируют дефицит сигарет из-за войны в Украине

Фото: в Германии дефицит сигарет из-за войны в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Война в Украине затронула курильщиков из Германии. В стране наблюдается дефицит сигарет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отмечается, что сигаретная компания Philip Morris закрыла картонный завод в Харькове из-за активных боевых действий. Это вызвало дефицит, из-за чего начались проблемы с производством упаковки для сигарет, особенно коробок нестандартных размеров.

Поставщики в Германии заметили, что на рынке практически нет брендов Marlboro Red и Gold, которые продаются пачками 22 и 29 сигаретами.

Philip Morris подтверждает, что из-за войны в Украине нарушились некоторые этапы производства сигарет, однако компания постоянно корректирует цепочки поставок.

Напомним, что из-за войны в Украине около 323 млн людей во всем мире могут оказаться на грани голода.

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