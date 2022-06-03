В Германии фиксируют дефицит сигарет из-за войны в Украине

Война в Украине затронула курильщиков из Германии. В стране наблюдается дефицит сигарет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild .

Отмечается, что сигаретная компания Philip Morris закрыла картонный завод в Харькове из-за активных боевых действий. Это вызвало дефицит, из-за чего начались проблемы с производством упаковки для сигарет, особенно коробок нестандартных размеров.

Поставщики в Германии заметили, что на рынке практически нет брендов Marlboro Red и Gold, которые продаются пачками 22 и 29 сигаретами.

Philip Morris подтверждает, что из-за войны в Украине нарушились некоторые этапы производства сигарет, однако компания постоянно корректирует цепочки поставок.