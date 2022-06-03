У Німеччині фіксують дефіцит сигарет через війну в Україні

Війна в Україні торкнулася курців з Німеччини. У країні спостерігається дефіцит сигарет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.
Зазначається, що сигаретна компанія Philip Morris закрила картонний завод у Харкові через активні бойові дії. Це викликало дефіцит, через що почалися проблеми з виробництвом упаковки для сигарет, особливо коробок нестандартних розмірів.
Постачальники в Німеччині помітили, що на ринку практично немає брендів Marlboro Red і Gold, які продаються пачками 22 і 29 сигаретами.
Philip Morris підтверджує, що через війну в Україні порушилися деякі етапи виробництва сигарет, проте компанія постійно коригує ланцюжки поставок.
Нагадаємо, що через війну в Україні близько 323 млн людей у всьому світі можуть опинитися на межі голоду.
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