У Німеччині фіксують дефіцит сигарет через війну в Україні

Війна в Україні торкнулася курців з Німеччини. У країні спостерігається дефіцит сигарет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild .

Зазначається, що сигаретна компанія Philip Morris закрила картонний завод у Харкові через активні бойові дії. Це викликало дефіцит, через що почалися проблеми з виробництвом упаковки для сигарет, особливо коробок нестандартних розмірів.

Постачальники в Німеччині помітили, що на ринку практично немає брендів Marlboro Red і Gold, які продаються пачками 22 і 29 сигаретами.

Philip Morris підтверджує, що через війну в Україні порушилися деякі етапи виробництва сигарет, проте компанія постійно коригує ланцюжки поставок.