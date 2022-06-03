RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині фіксують дефіцит сигарет через війну в Україні

Фото: у Німеччині дефіцит сигарет через війну в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Війна в Україні торкнулася курців з Німеччини. У країні спостерігається дефіцит сигарет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

Зазначається, що сигаретна компанія Philip Morris закрила картонний завод у Харкові через активні бойові дії. Це викликало дефіцит, через що почалися проблеми з виробництвом упаковки для сигарет, особливо коробок нестандартних розмірів.

Постачальники в Німеччині помітили, що на ринку практично немає брендів Marlboro Red і Gold, які продаються пачками 22 і 29 сигаретами.

Philip Morris підтверджує, що через війну в Україні порушилися деякі етапи виробництва сигарет, проте компанія постійно коригує ланцюжки поставок.

Нагадаємо, що через війну в Україні близько 323 млн людей у всьому світі можуть опинитися на межі голоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияВійна Росії проти України