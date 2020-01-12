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У Німеччині евакуювали 14 тис. людей через знайдені бомби часів Другої світової

Новини » Надзвичайні події     12.01.2020 - 17:34
У Німеччині евакуювали 14 тис. людей через знайдені бомби часів Другої світової
Фото: в Дортмунді знайдені бомби (n-tv.de)

Влада Дортмунда відкрила школи для жителів, яким довелося покинути свої будинки

На заході міста Дортмунд у Німеччині знайшли дві авіабомби часів Другої світової війни, в результаті чого довелося евакуювати 14 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал n-tv.

Зокрема, був закритий головний залізничний вокзал.

"Частина центру міста Дортмунд була розчищена, а головний залізничний вокзал закритий, оскільки в цьому районі були виявлені дві бомби часів Другої світової війни", - зазначено в повідомленні.

Так, влада евакуювала дві лікарні та відкрили школи для жителів, яким довелося покинути свої будинки. В цілому від евакуації постраждало близько 14 тис. Жителів.

Операція по знешкодженню боєприпасів заплановано на 12 січня.

Нагадаємо, 15 грудня 2019-го влада італійського міста Бріндізі евакуювала понад 50 тисяч жителів через операцію зі знешкодження виявленої раніше бомби часів Другої світової війни.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада в Парижі на Північному вокзалі після виявлення підозрілого предмета евакуювали співробітників, пасажирів і відвідувачів. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронцям довелося евакуювати лише частину вокзалу.

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