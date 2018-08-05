В Германии экстремальная жара нанесла серьезный ущерб экономике

Общий экономический ущерб оценивается в 1,4 млрд евро

В Германии июль 2018 года побил температурный рекорд и стал самым жарким месяцем в стране с 1881 года. Во многих районах страны температура уже превышает показатели в +35 градусов, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Метеорологическую службу Германии.

Как сообщается, жара уже привела к лесным пожарам и снижению уровня воды в реках.

Кроме того, ожидается, что засуха станет причиной сокращения урожаев.

Согласно прогнозам, в августе жара не отступит.

Также отмечается, что в связи с жарой значительно снизился уровень воды и, как следствие, пропускная способность фарватера Рейна, а также Эльбы и Одера.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства Германии уже сейчас прогнозирует сокращение урожая зерна на 7-8 млн тонн, а общий экономический ущерб оценивается в 1,4 млрд евро.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские страны в эти выходные, 4-5 августа, переживают аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной.

Так, в некоторых районах Португалии температура достигла +46.

А в Испании за последнюю неделю в результате теплового удара погибли три человека, один из них был бездомным.

Кроме того, как сообщалось, в южном городе Кордоба температура достигла +44 градусов.

Также ранее РБК-Украина писало, что во Франции один из реакторов атомной электростанции в Фессенхайме остановили из-за того, что станция стала сбрасывать в Большой канал Эльзаса воду, температура которой превышает допустимые нормы. Как сообщалось, температура воздуха поднялась до +35.