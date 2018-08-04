Во Франции из-за жары остановили реактор АЭС

АЭС остановили из-за того, что станция стала сбрасывать в Большой канал воду, температура которой превышает допустимые нормы

Во Франции один из реакторов атомной электростанции в Фессенхайме остановили из-за того, что станция стала сбрасывать в Большой канал Эльзаса воду, температура которой превышает допустимые нормы. В субботу в Эльзасе температура воздуха достигала 35 градусов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

Сообщается, что государственная энергетическая компания Франции объявила о временной приостановке работы одного из двух реакторов на старейшей атомной электростанции Fessenheim в провинции Эльзас.

В компании пояснили, что превышение температурной нормы воды, которая сбрасывается с АЭС в канал, может привести к гибели флоры и фауны. Среднесуточная температура сливаемой после охлаждения энергоблока воды, согласно установленным нормам, не должна превышать 28 градусов по Цельсию.

Напомним, в начале августа сообщалось, что европейские страны в ближайшие дни накроет жара, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47. В связи с поступлением горячего воздуха из Африки постоянно растет температура воздуха в Испании и Португалии.