В Германии экологи через суд требуют прекратить строительство "Северного потока-2"

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe потребовали через суд в Германии пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока 2". Они ссылаются на новые данные о выделении метана.

Deutsche Umwelthilfe планирует обращаться в Европейский суд, если в суде Германии откажутся рассматривать дело.

В компании Nord Stream 2 заявили, что приняли к сведению иск и оценят его.

Ранее РБК-Украина, что строительство "Северного потока-2" можно будет возобновить в начале августа, так как в этот период истекает срок подачи апелляции на разрешение ДЭА проводить работы с использованием судов с якорями.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" было остановлено в конце 2019 года после введения санкций США.