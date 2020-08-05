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У Німеччині екологи через суд вимагають припинити будівництво "Північного потоку-2"

Німеччина, Середа 05 серпня 2020 18:56
У Німеччині екологи через суд вимагають припинити будівництво "Північного потоку-2"
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: Максим Зайченко

Йдеться про викиди метану в результаті будівництва та експлуатації газового трубопроводу

Німецькі екологи з організації Deutsche Umwelthilfe зажадали через суд в Німеччині переглянути дозвіл на експлуатацію "Північного потоку 2". Вони посилаються на нові дані про виділення метану.

Про це повідомляє видання Argus Media.

Так, організація звернулася до органу судової влади з проханням розглянути дозвіл н будівництво, беручи до уваги великі викиди метану в результаті будівництва та експлуатації газового трубопроводу.

На думку екологів, потрібно перегляд оцінок викидів метану від видобутку газу, оскільки попередні оцінки могли бути занижені.

"Первісна оцінка враховувала тільки можливі метанові викиди від самого трубопроводу. Але це не включає витоку метану від видобутку, транспортування і перероблення, які нерозривно пов'язані з роботою Північного потоку-2", - йдеться в повідомленні.

Deutsche Umwelthilfe планує звертатися до Європейського суду, якщо в суді Німеччини відмовляться розглядати справу.

У компанії Nord Stream 2 заявили, що взяли до відома позов і оцінять його.

Раніше РБК-Україна, що будівництво "Північного потоку-2" можна буде відновити на початку серпня, оскільки в цей період закінчується термін подачі апеляції на дозвіл ДЕА проводити роботи з використанням суден з якорями.

Зазначимо, будівництво газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 року після введення санкцій США.

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