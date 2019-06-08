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В Германии в ДТП со школьным автобусом пострадали 23 человека

Новости » Происшествия    08.06.2019 - 03:25
В Германии в ДТП со школьным автобусом пострадали 23 человека
Фото: на месте ДТП в Германии (welt.de)

Водитель автомобиля не заметил направления движения автобуса, когда пересекал проезжую часть

В Германии автобус со школьниками столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека, в том числе 21 школьник. Об этом сообщили в немецкой полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

В автобусе, направлявшемся из Баден-Вюртемберга в Тюрингию, находились 49 школьников от 16 до 18 лет и шесть сопровождающих.

По информации издания, в ДТП, помимо учеников, пострадали пассажир и водитель легкового автомобиля, их отправили в больницу.

Были также госпитализированы 6 подростков.

По данным полиции, 75-летний водитель машины не заметил направления движения автобуса, когда пересекал проезжую часть, он применил экстренное торможение, но не смог избежать лобового столкновения - в результате автомобиль отбросило в кювет.

Напомним, в марте вблизи Милана в Италии водитель угнал и поджег автобус, в котором находился 51 школьник -  водитель разбрызгал бензин вокруг автобуса, но полиция смогла разбить задние окна и выпустить пассажиров, прежде чем огонь охватил автобус.

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