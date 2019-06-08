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У Німеччині в ДТП зі шкільним автобусом постраждали 23 людини

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 03:25
У Німеччині в ДТП зі шкільним автобусом постраждали 23 людини
Фото: на місці ДТП у Німеччині (welt.de)

Водій автомобіля не помітив напрямку руху автобуса, коли перетинав проїжджу частину

У Німеччині автобус зі школярами зіткнувся з автомобілем, у результаті чого постраждали 23 людини, зкрема 21 школяр. Про це повідомили в німецькій поліції, передає РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

В автобусі, що прямував з Баден-Вюртемберга в Тюрінгію, перебували 49 школярів від 16 до 18 років і шість супроводжуючих.

За інформацією видання, у ДТП, крім учнів, постраждали пасажир і водій легкового автомобіля, їх доправили до лікарні.

Були госпіталізовані 6 підлітків.

За даними поліції, 75-річний водій машини не помітив напрямку руху автобуса, коли перетинав проїжджу частину, він застосував екстрене гальмування, але не зміг уникнути лобового зіткнення - в результаті автомобіль відкинуло в кювет.

Нагадаємо, в березні поблизу Мілана в Італії водій викрав і підпалив автобус, в якому перебував 51 школяр - водій розбризкав бензин навколо автобуса, але поліція змогла розбити задні вікна і випустити пасажирів, перш ніж вогонь охопив автобус.

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