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У Німеччині допускають продовження карантину до березня

Четвер 26 листопада 2020 11:26
У Німеччині допускають продовження карантину до березня
Фото: Хельг Браун (wikimedia.by Tobias Koch)
Автор: Андрій Козловський

Глава адміністрації канцлера Німеччини Хельг Браун заявив, що в країні, можливо, доведеться продовжити карантин до березня. Така заява пролунала після того, як у Німеччині ввели нові обмеження до 20 грудня.

Про це повідомляє Bild.

"Попереду важкі зимові місяці. Це триватиме до березня", - сказав Браун в четвер.

Він вважає, що після березня вакцинують більше людей, а тому буде легше знизити кількість заражених коронавірусом.

"Але стриманість, яку ми всі повинні проявляти, також буде супроводжувати нас в січні, лютому і березні і, можливо, також обмежувальні заходи, якщо наша індивідуальна поведінка виявиться недостатньою", - наголосив Браун.

Нагадаємо, у Німеччині продовжили карантинні обмеження, які мали бути скасовані в кінці листопада.

Також РБК-Україна писало, що з 2 листопада в Німеччині ввели жорсткі карантинні обмеження через зростання кількості хворих COVID-19. Зокрема, заборонили роботу ресторанів, барів, кінотеатрів.

Раніше в Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він буде діяти з 6 жовтня до 17 січня.

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