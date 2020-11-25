В Германии продлили карантин до конца года

Фото: Ангела Меркель (flickr)

В Германии продлили карантинные ограничения до 20 декабря. Карантин должен был быть отменен в конце ноября, но из-за роста числа заболевших коронавирусом, его продлили.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает NDR.de.

Пока карантин точно продлили до 20 декабря.

"Но мы согласны с тем, что из-за высокого числа заражений их (ограничения - ред.) нужно будет сохранить и до начала января", - сказала Меркель. На рождественские каникулы планируют сделать послабления.

Так, разрешается собираться в компанию не более пяти человек. В торговых центрах и магазинах на 10 квадратных метров площади можно будет пускать одного посетителя.

Напомним, со 2 ноября в Германии ввели жесткие карантинные ограничения из-за роста количества заболевших коронавирусом. В частности, запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров.

Ранее в Германии ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать с 6 октября до 17 января.