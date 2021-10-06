В Германии договорились о старте первых переговоров о новой коалиции
В Германии три партии договорились о старте коалиционных переговоров. Немецкая либеральная Свободная демократическая партия согласилась начать официальные трехсторонние переговоры с социал-демократами и "Зелеными" о создании коалиционного правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel Online.
СВДП согласилась на предложение "Зеленых", и первый раунд трехсторонних переговоров состоится в четверг.
О встрече в четверг договорились и с кандидатом на пост канцлера от СДПГ Олафом Шольцом.
После федеральных выборов "Зеленые" и Свободная демократическая партия сначала исследовали возможные линии компромисса друг с другом, а потом отдельно с социал-демократами, которые выиграли выборы, и с ХДС/ХСС, которая заняла второе место.
Напомним, что социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.
Так, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.
Добавим, что президент США Джо Байден отреагировал на победу социал-демократов, назвав их "стойкими".