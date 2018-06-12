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Интервью

В Германии будут судить украинского водителя из-за смертельного ДТП

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 18:30
Фото: иллюстративнное фото (pl.npu.gov.ua)
Фото: иллюстративнное фото (pl.npu.gov.ua)

В результате аварии погибла 23-летняя сотрудница полиции

В Германии будут судить украинского водителя через смертельное ДТП. Об этом сообщает DW.

Так, Валерия Юрия Дальнобойщика обвиняют в том, что 27 декабря 2017 он, находясь за рулем грузовика наехал на полицейский автомобиль, в результате чего погибла 23-летняя сотрудница полиции. Еще двое полицейских получили тяжелые травмы.

Как сообщается, грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитою машиною проехал еще около 200 метров.

Адвокат подсудимого сообщил, что во время езды его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за боли в бедрах. Но таблекты боль не утолили. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки. Юрий планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь. Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61.

Сам подсудимый говорит, что ничего не помнит о трагическом инциденте. В суде на сообщили, что украинцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье водитель маршрутки насмерть сбил пешехода.

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Теги публикации: Германия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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