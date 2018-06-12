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Інтерв'ю

У Німеччині судитимуть українського водія через смертельну ДТП

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 18:30
Фото: ілюстративне фото (pl.npu.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (pl.npu.gov.ua)

Унаслідок аварії загинула 23-річна співробітниця поліції

У Німеччині судитимуть українського водія через смертельне ДТП. Про це повідомляє DW.

Так, Валерія Юрія Далекобійника звинувачують у тому, що 27 грудня 2017 року він, перебуваючи за кермом вантажівки, наїхав на поліцейський автомобіль, унаслідок чого загинула 23-річна співробітниця поліції. Ще двоє поліцейських отримали тяжкі травми.

Як повідомляється, вантажівка врізалася в автомобіль зі швидкістю 71 кілометр на годину. Водій не загальмував, внаслідок чого вантажівка з розтрощеним авто проїхала ще близько 200 метрів.

Адвокат підсудного повідомив, що під час їзди його підзахисний випив багато знеболювальних таблеток через біль у стегнах. Але таблекти біль не втамували. Згодом, послухавшись поради, разом з колегою-росіянином він випив горілки. Юрій планував продовжити подорож наступного дня, але сів за кермо ввечері того ж дня, коли вживав алкоголь. Невдовзі після виїзду з майданчику для вантажівок сталася аварія на автобані А61.

Сам підсудний каже, що нічого не пам'ятає про трагічний інцидент. У суді на повідомили, що українцеві загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Запоріжжі водій маршрутки насмерть збив пішохода.

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Теги публікації: Германия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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