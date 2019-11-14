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В Германии блокировали сеть нелегального трудоустройства украинцев

Новости » Общество     14.11.2019 - 21:13
В Германии блокировали сеть нелегального трудоустройства украинцев
Фото: флаг Германии (flickr.com)

Данных о привлечение украинских граждан к проституции нет

В Германии группа злоумышленников незаконно трудоустраивала украинцев, которые приезжали в ФРГ якобы с туристической целью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что правоохранители провели спецоперацию по нейтрализации этой преступной сети в шести федеральных землях.

"По данным полиции, группа преступников привлекала к Германии работников из Восточной Европы, преимущественно из Украины, которые приезжали в страну якобы с туристической целью, но потом оставались в ФРГ для трудовой деятельности, хотя по закону не имели на это права", - говорится в сообщении.

Также злоумышленники выдавали им фальшивые документы и удостоверения для прохождения регистрации в местных органах власти и в социальных и страховых службах.

Кроме того, преступная группировка имела собственное агентство, которое помогало украинцам нелегально трудоустроиться, а также оказывало поддержку с поиском жилья вблизи места работы.

Отметим, что украинцев трудоустраивали в различных сферах, в том числе и на производстве. Данных о привлечение украинских граждан к проституции нет, добавили в полиции.

Напомним, Министерство иностранных дел вызвало посла Франции в Украине в связи с заявлениями французского президента Эммануэля Макрона о "украинских нелегалов" в недавнем интервью одному из изданий.

Как сообщало РБК-Украина, МИД Болгарии Екатерина Захариева поручила подготовить ноту протеста в МИД Франции в связи с высказыванием Макрона по поводу мигрантов.

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