У Німеччині блокували мережу нелегального працевлаштування українців

Фото: прапор Німеччини (flickr.com)

Даних про залучення українських громадян до проституції немає

У Німеччині група зловмисників незаконно працевлаштовувала українців, які приїздили до ФРН начебто з туристичною метою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що правоохоронці провели спецоперацію з нейтралізації цієї злочинної мережі в шістьох федеральних землях.

"За даними поліції, група злочинців залучала до Німеччини працівників зі Східної Європи, переважно з України, які приїздили до країни начебто з туристичною метою, але потім залишалися в ФРН для трудової діяльності, хоч за законом не мали на це права", - йдеться у повідомленні.

Також зловмисники видавали їм фальшиві документи та посвідчення для проходження реєстрації в місцевих органах влади і в соціальних та страхових службах.

Крім того, злочинне угруповання мало власне агентство, яке допомагало українцям нелегально працевлаштуватися, а також надавало підтримку з пошуком житла поблизу місця роботи.

Зазначимо, що українців працевлаштовували в різних сферах, у тому числі й на виробництві. Даних про залучення українських громадян до проституції немає, додали в поліції.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ викликало посла Франції в Україні у зв'язку з заявами французького президента Еммануеля Макрона про "українських нелегалів" у недавньому інтерв'ю одному з видань.

Як повідомляло РБК-Україна, МЗС Болгарії Катерина Захарієва доручила підготувати ноту протесту в МЗС Франції у зв'язку з висловлюванням Макрона з приводу мігрантів.