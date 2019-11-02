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Болгария готовит ноту протеста Франции из-за высказывания Макрона

Новости » Политика     02.11.2019 - 20:44
Болгария готовит ноту протеста Франции из-за высказывания Макрона
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Посол Франции в Софии Флоренс Робин была вызвана в МИД Болгарии

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева поручила подготовить ноту протеста в МИД Франции в связи с высказыванием президента Эммануэля Макрона по поводу мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sofia Globe

Кроме того, посол Франции в Софии Флоренс Робин была вызвана в Министерство иностранных дел Болгарии.

Напомним, ранее Макрон, говоря о проблеме незаконной миграции в интервью правому еженедельнику Valeurs Actuelles, упомянул об украинских нелегалах.

"Я хотел бы, чтобы приезжали люди из Гвинеи или Кот-д'Ивуара, приезжали легально, чтобы делали эту работу, чем болгарские или украинские нелегалы", - сказал он.

Министерство иностранных дел вызвало посла Франции в Украине в связи с заявлениями французкого президента Эммануэля Макрона об "украинских нелегалах" в недавнем интервью одному из изданий. Посол заявил, что у Франции нет претензий к путешественникам из Украины.

Стороны также подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

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