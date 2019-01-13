ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Німеччині на вагітну жінку з ножем напав біженець

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 01:44
У Німеччині на вагітну жінку з ножем напав біженець
Ілюстративне фото (proxy.duckduckgo.com)

Жінку прооперували, дитину не врятували

В одній з лікарень на південно-заході Німеччини на вагітну жінку напав з ножем біженець з Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Presse Portal.

За даними поліції і прокуратури Майнца, інцидент стався ввечері 11 січня у місті Бад-Кройцнах. Потерпілою виявилася 25-річна громадянка Польщі. Між нею і прохачем притулку з Афганістану стався конфлікт у лікарні.

Внаслідок конфлікту чоловік вихопив ніж і кілька разів вдарив жінку. Вона отримала небезпечні для життя поранення, її довелося прооперувати. Зараз медики оцінюють стан пацієнтки як стабільний, проте врятувати дитину не вдалося.

Біженець після події зник з лікарні. Проте пізніше прийшов у поліцію. Правоохоронці затримали нападника. Прокуратура і поліція також заявили про початок розслідування події.

Нагадаємо, в кінці грудня 2018 на південно-сході Китаю в місті Лунянь чоловік з ножем викрав автобус. В результаті загинули 5 людей, ще 21 отримав поранення.

У Німеччині напали на депутата Бундестагу У Пекіні чоловік напав на школу, поранено 20 дітей
Новини України полицияГерманиянападнож
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся