У Німеччині на вагітну жінку з ножем напав біженець

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Жінку прооперували, дитину не врятували

В одній з лікарень на південно-заході Німеччини на вагітну жінку напав з ножем біженець з Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Presse Portal.

За даними поліції і прокуратури Майнца, інцидент стався ввечері 11 січня у місті Бад-Кройцнах. Потерпілою виявилася 25-річна громадянка Польщі. Між нею і прохачем притулку з Афганістану стався конфлікт у лікарні.

Внаслідок конфлікту чоловік вихопив ніж і кілька разів вдарив жінку. Вона отримала небезпечні для життя поранення, її довелося прооперувати. Зараз медики оцінюють стан пацієнтки як стабільний, проте врятувати дитину не вдалося.

Біженець після події зник з лікарні. Проте пізніше прийшов у поліцію. Правоохоронці затримали нападника. Прокуратура і поліція також заявили про початок розслідування події.

Нагадаємо, в кінці грудня 2018 на південно-сході Китаю в місті Лунянь чоловік з ножем викрав автобус. В результаті загинули 5 людей, ще 21 отримав поранення.