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В Германии автобус с детьми попал в ДТП

Новости » Происшествия    02.04.2019 - 17:04
В Германии автобус с детьми попал в ДТП
Фото: авария автобуса (twitter.com/TheLocalGermany)

В результате аварии пострадали 30 человек

В Германии недалеко от  города Падерборн в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, в котором школьники ехали на учебу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой портал Presseportal.

Инцидент произошел утром во вторник, 2 апреля, когда автобус съехал с дороги и врезался в дерево.

На момент столкновения в автобусе находились 35 пассажиров в возрасте от 10 до 60 лет, среди них много учеников местной школы.

В результате аварии пострадали 30 человек. Два человека получили тяжелые ранения. Их с помощью вертолета доставили в больницу.

Причины аварии пока устанавливаются. Водитель в результате аварии не пострадал, его кровь взяли для анализа из-за подозрений на употребление наркотиков.

На месте происшествия работали бригады пожарной и спасательной служб, а также два спасательных вертолета. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Бремене (Германия) было совершено нападение на депутата от партии "Альтернатива для Германии" Франка Магница. Депутата избили брусом до потери сознания, а после били ногами. Политик был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Кроме того, на юге Баварии столкнулись конные повозки с детьми, в результате чего пострадали 20 человек. Два конных экипажа столкнулись после того, как один из них остановился перед железнодорожным переездом, а второй продолжил движение.

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