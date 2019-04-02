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У Німеччині автобус з дітьми потрапив у ДТП

Новини » Надзвичайні події    02.04.2019 - 17:04
У Німеччині автобус з дітьми потрапив у ДТП
Фото: аварія автобуса (twitter.com/TheLocalGermany)

В результаті аварії постраждали 30 осіб

У Німеччині недалеко від міста Падерборн в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус, в якому школярі їхали на навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням портал Presseportal.

Інцидент стався вранці у вівторок, 2 квітня, коли автобус з'їхав з дороги і врізався в дерево.

На момент зіткнення в автобусі перебували 35 пасажирів у віці від 10 до 60 років, серед них багато учнів місцевої школи.

В результаті аварії постраждали 30 осіб. Дві людини отримали важкі поранення. Їх за допомогою вертольота доставили в лікарню.

Причини аварії наразі встановлюються. Водій в результаті аварії не постраждав, його кров взяли для аналізу через підозру на вживання наркотиків.

На місці події працювали бригади пожежної та рятувальної служб, а також два рятувальні вертольоти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Бремені (Німеччина) було скоєно напад на депутата від партії "Альтернатива для Німеччини" Франка Магница. Депутата побили брусом до втрати свідомості, а після били ногами. Політик був госпіталізований з важкими травмами.

Крім того, на півдні Баварії зіткнулися кінні вози з дітьми, в результаті чого постраждали 20 осіб. Два кінних екіпажу зіткнулися після того, як один з них зупинився перед залізничним переїздом, а другий продовжив рух.

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