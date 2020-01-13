В Германии на авиабазе нашли тела двух американских военнослужащих

На авиабазе США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии нашли тела двух американских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на немецкие СМИ.

Отмечается, что тела двух 20-летних военных были найдены примерно в 18:30 в казарме. Экстренные службы объявили их мертвыми примерно в 18:50. Пока причины смерти неизвестны.

Оба погибших входили в 52-й авиационной эскадрильи технического обслуживания.

Напомним, в воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где размещаются американские военные.

В США заявляли, что были готовы к этому удару. Так, большинство войск вылетели с базы, другие укрылись в бункерах за два с половиной часа до начала ракетного удара.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 января Иран провел ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы возле Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента Дональда Трампа.