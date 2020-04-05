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В Германии заболеваемость коронавирусом снижается третий день подряд

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 14:39
В Германии заболеваемость коронавирусом снижается третий день подряд
Иллюстративное фото (GettyImages)

Общее число заболевших составляет 91 714 человек

В Германии заболеваемость вирусом COVID-19 снижается третий день подряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно данным, полученным из правительственного института Роберта Коха, число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло на 5 936 за последние 24 часа, в общем составив 91 714 инфицированных.

В воскресенье число заболевших снизилось на 146 случаев по сравнению с 6082 новыми заражениями, зарегистрированными в субботу. В пятницу было зарегистрировано 6174 новых инфицированных.

Напомним, в Италии впервые уменьшилось количество пациентов в реанимации с начала пандемии. Впервые зафиксирован спад на 74 пациента.

Также сообщалось, что Иран частично восстановит экономическую деятельность на фоне роста инфицирования COVID-19. Экономическая деятельность будет частично восстановлена с 11 апреля.

РБК-Украина писало, что во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893 человек.

Кроме этого, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться 14-15 апреля.

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