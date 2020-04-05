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Иран частично восстановит экономическую деятельность на фоне роста инфицирования COVID-19

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 12:33
Иран частично восстановит экономическую деятельность на фоне роста инфицирования COVID-19
Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

Экономическая деятельность будет частично восстановлена с 11 апреля

В воскресенье, 5 апреля, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что экономическая деятельность с "низким уровнем риска" возобновится в стране с 11 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отметим, Иран наиболее пострадал от коронавируса из ближневосточных стран. Число погибших в страну достигло 3452 человек из общего числа 55 743 зараженных. Ежедневно количество инфицированных увеличивается как минимум на 100 человек.

"Под надзором министерства здравоохранения все эти виды экономической деятельности с низким уровнем риска возобновятся с субботы. Две трети всех иранских государственных служащих будут работать вне офиса с субботы ... Это решение не противоречит рекомендациям органов здравоохранения оставаться дома", - сказал Рухани.

Рухани не объяснил, что он имел в виду под деятельностью с "низким уровнем риска", но сказал, что приостановка "мероприятий с высоким уровнем риска" - школ, университетов и различных социальных, культурных, спортивных и религиозных мероприятий будет продлена до 18 апреля.

Напомним, в Иране зафиксирована первая смерть чиновника от коронавируса. Жертвой болезни стал член совещательного органа при высшем руководителе Ирана Мохаммад Мирмохаммади.

Также РБК-Украина писало, что во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893 человек.

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