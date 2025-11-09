Герб України на зап’ясті: сенатор Італії ефектно показав солідарність із Києвом

8 листопада сенатор Карло Календа опублікував у соцмережах фото, що підтверджує його вчинок, чим викликав жваву реакцію серед італійців та українців.

Разом із фото татуювання політик опублікував уривок зі своєї промови, де заявив про небезпеку, що нависає над європейською демократією.

"Захід розпадається на шматки, і сьогодні падають демократії, а разом з ними і свобода. Настав час захищати її, створюючи сміливу альтернативу цьому ганебному біпопулізму", - зазначив він.

Календа наголосив, що вибір нанести на тіло український тризуб - це не мода, а символ солідарності, який він вважає особистим та свідомим кроком.

Що відомо про ставлення Календи до України

Календа відомий як послідовний прихильник підтримки України у війні проти російської агресії. Політик неодноразово наголошував, що Захід має продовжувати постачання зброї та економічну підтримку Києву, оскільки поразка України створить небезпечний прецедент для всієї Європи.

Календа публічно заявляв, що надання військової допомоги Україні є "болючим, але необхідним кроком для захисту свободи та демократії", і засуджував європейські політичні сили, які виступають за "компроміси" з Кремлем.

У 2022 році політик двічі приїжджав в Україну, відвідавши Львів і Київ, де зустрічався з місцевими представниками влади та волонтерами.

Після поїздки він заявляв, що українці демонструють неймовірну мужність і ніколи не погодяться на капітуляцію та закликав країни ЄС посилити оборонну допомогу.