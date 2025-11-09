RU

Герб Украины на запястье: сенатор Италии эффектно показал солидарность с Киевом

Фото: Сенатор Италии и лидер либеральной партии "Действие" Карло Календа ( x.com/CarloCalenda)
Автор: Оксана Гапончук

Сенатор Италии и лидер либеральной партии "Действие" Карло Календа сделал себе татуировку с гербом Украины на запястье.

Как передает РБК-Украина, об этом Карло Календа лично сообщил на своей странице в Х.

8 ноября сенатор Карло Календа опубликовал в соцсетях фото, подтверждающее его поступок, чем вызвал оживленную реакцию среди итальянцев и украинцев.

Вместе с фото татуировки политик опубликовал отрывок из своей речи, где заявил об опасности, нависающей над европейской демократией.

"Запад распадается на куски, и сегодня падают демократии, а вместе с ними и свобода. Пришло время защищать ее, создавая смелую альтернативу этому позорному бипопулизму", - отметил он.

Календа подчеркнул, что выбор нанести на тело украинский трезубец - это не мода, а символ солидарности, который он считает личным и сознательным шагом.

Что известно об отношении Календы к Украине

Календа известен как последовательный сторонник поддержки Украины в войне против российской агрессии. Политик неоднократно подчеркивал, что Запад должен продолжать поставки оружия и экономическую поддержку Киеву, поскольку поражение Украины создаст опасный прецедент для всей Европы.

Календа публично заявлял, что предоставление военной помощи Украине является "болезненным, но необходимым шагом для защиты свободы и демократии", и осуждал европейские политические силы, которые выступают за "компромиссы" с Кремлем.

В 2022 году политик дважды приезжал в Украину, посетив Львов и Киев, где встречался с местными представителями власти и волонтерами.

После поездки он заявлял, что украинцы демонстрируют невероятное мужество и никогда не согласятся на капитуляцию и призвал страны ЕС усилить оборонную помощь.

 

Напомним, ЕС начал подготовку 20-го пакета санкций против России.

Подготовку 20-го пакета обсудили 8 ноября министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционного союза Мария Луис Альбукерке. Стало известно, что новые санкции кроме России будут направлены на союзный россиянам режим в Беларуси.

