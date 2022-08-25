Герб Украины вместо Ордена Ленина: в Одессе декоммунизировали железнодорожный вокзал (видео)

На фасаде железнодорожного вокзала в Одессе решили прикрыть название города на русском языке и Орден Ленина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Орден Ленина и название города на русском закрыли баннером, на котором изображены гербы Украины и Одессы. Демонтировать эти элементы не планируют, поэтому решили ограничиться их закрытием.
Напомним, что Польша за три месяца декоммунизации убрала 20 советских памятников.
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