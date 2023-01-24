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Герасимов звільняє здібних генералів, вибудовуючи ієрархію під себе, - британська розвідка

Фото: Герасимов звільнив ще одного генерала (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Генерал-полковника Михайла Теплинського, ймовірно, звільнено з посади одного з ключових оперативних командирів на російсько-українському фронті. Це свідчить про розбіжності у вищому військовому керівництві РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Теплинський був керівником відносно успішного виведення російських військ із заходу від Дніпра у листопаді 2022 року, і в Росії він отримав визнання як здібний та прагматичний командир.

"Існує реальна ймовірність того, що дебати з приводу завдань, які були додані ВДВ, сприяли його звільненню: ВДВ часто використовувався для утримання позицій, які традиційно відводилися мотопіхоті", - йдеться у повідомленні.

При цьому залишається незрозумілим, чи зберігає Теплинський свої додаткові повноваження як глава ВДВ, повітрянодесантних військ Росії, зазначають у британській розвідці.

"Звільнення Теплинського, ймовірно, є ще однією ознакою розбіжностей у вищій ієрархії російської операції, що продовжуються, оскільки генерал Валерій Герасимов намагається нав'язати кампанії свою особисту владу", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, генерал Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії, нещодавно призначений командувачем військ в Україні, розпочав свою діяльність із підвищення повсякденної дисципліни у військах. Проте спроба заборонити бороди в армії викликала глузування з Герасимова.

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