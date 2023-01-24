RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Герасимов увольняет способных генералов, выстраивая иерархию под себя, - британская разведка

Фото: Герасимов уволил еще одного генерала (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, уволен с поста одного из ключевых оперативных командиров на российско-украинском фронте. Это свидетельствует о разногласиях в высшем военном руководстве РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Теплинский был руководителем относительно успешного вывода российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022 года, и в России он получил признание как способный и прагматичный командир.

"Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу задач, которые были приданы ВДВ, способствовали его увольнению: ВДВ часто использовался для удержания позиций, которые традиционно отводились мотопехоте", - говорится в сообщении.

При этом остается неясным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия в качестве главы ВДВ, воздушно-десантных войск России, отмечают в британской разведке.

"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком продолжающихся разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать кампании свою личную власть", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, генерал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба России, недавно назначенный командующим войсками в Украине, начал свою деятельность с повышения повседневной дисциплины в войсках. Однако попытка запретить бороды в армии вызвала насмешки над Герасимовым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины