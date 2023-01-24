Герасимов увольняет способных генералов, выстраивая иерархию под себя, - британская разведка

Как отмечается в сводке, Теплинский был руководителем относительно успешного вывода российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022 года, и в России он получил признание как способный и прагматичный командир.

"Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу задач, которые были приданы ВДВ, способствовали его увольнению: ВДВ часто использовался для удержания позиций, которые традиционно отводились мотопехоте", - говорится в сообщении.

При этом остается неясным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия в качестве главы ВДВ, воздушно-десантных войск России, отмечают в британской разведке.

"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком продолжающихся разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать кампании свою личную власть", - говорится в сообщении Минобороны Британии.