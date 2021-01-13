Герасимов: нужно срочно собрать заседание Рады и увеличить объем субсидий

"Европейская солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной рады и принять изменения в государственный бюджет, увеличив на 7 миллиардов гривен объем субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом после совещания с руководством парламента, правительства, депутатских фракций и групп заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

Он отметил, что изменения в бюджет, инициированные "ЕС", смогут обезопасить украинцев от хаотических решений власти, которая то резко поднимает тарифы, то потом обещает их снизить.

"Несмотря на полный провал в борьбе с эпидемией коронавируса и хаотичное введение карантинных ограничений, наши требования относительно увеличения расходов на субсидии и упрощения их получения останутся в силе. Даже если случится чудо и власть снизит тарифы до прежнего уровня, мы будем требовать принятия нашего законопроекта", - отмечает Герасимов.

Он также считает, что весной 2020 года "власть забрала у людей около 8,3 млрд субсидий в антиковидный фонд", которые впоследствии перенаправили в дороги.

"И даже те урезанные субсидии, которые остались, не выплачиваются вовремя. К нам обращаются граждане, которым до сих пор не начислили субсидии за ноябрь-декабрь 2020 года", - сообщил Герасимов.

Он подчеркнул, что при этом Украина снова начала импортировать энергоносители из России и Беларуси.

"Пока функционировала формула "Роттердам+", та формула, о которой было рассказано очень много негативной информации, почему этот льготный тариф на электрическую энергию для бабушек существовал. Как только его отменили и не стало "Роттердам+", то цены на электроэнергию выросли, а правительства Зеленского начали импортировать электроэнергию из России и Беларуси", - отметил народный депутат.

Главное же требование "Европейской солидарности" к власти - ни при каких обстоятельствах не возвращать Украину на "газовую иглу" Кремля.

"Давайте не забывать - именно зависимость от дешевого российского газа была одной из причин, которые привели к Харьковским соглашениям, к аннексии Крыма, к войне на Донбассе, из-за которой у нас более 13 тысяч убитых, миллионы переселенцев. Именно поэтому чрезвычайно важно сохранять ту сложную тарифную реформу правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, которая происходила в 2014-2017 годах, и которая позволила нам соскочить с "газовой иглы" Кремля", - говорит Артур Герасимов.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилую субсидию получает более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.