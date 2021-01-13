Герасимов: треба терміново зібрати засідання Ради та збільшити обсяг субсидій 

"Європейська солідарність" вимагає скликати позачергове засідання Верховної ради і ухвалити зміни до державного бюджету, збільшивши на 7 мільярдів гривень обсяг субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це після наради з керівництвом парламенту, урядовців, депутатських фракцій та груп заявив співголова фракції Артур Герасимов.

Він зауважив, що зміни до бюджету, ініційовані "ЄС", зможуть убезпечити українців від хаотичних рішень влади, яка то різко піднімає тарифи, то потім обіцяє їх знизити.

"Зважаючи на повний провал у боротьбі з епідемією коронавірусу і хаотичне введення карантинних обмежень, наші вимоги щодо збільшення видатків на субсидії і спрощення їх одержання залишаться в силі. Навіть якщо станеться диво і влада знизить тарифи до попереднього рівня, ми вимагатимемо ухвалення нашого законопроекту", - наголошує Герасимов.

Він також вважає, що навесні 2020 року "влада забрала в людей близько 8,3 млрд субсидій в антиковідний фонд", які згодом перенаправили в дороги.

"І навіть ті урізані субсидії, які лишились, не виплачуються вчасно. До нас звертаються громадяни, яким досі не нарахували субсидії за листопад-грудень 2020 року", - повідомив Герасимов.

Він наголосив, що при цьому Україна знову почала імпортувати енергоносії з Росії та Білорусі.

"Поки функціонувала формула "Роттердам+", та формула, про яку було розказано дуже багато негативної інформації, чомусь цей пільговий тариф на електричну енергію для бабусь існував. Як тільки його скасували і не стало "Роттердам+", то ціни на електроенергію зросли, а уряди Зеленського почали імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі", - зауважив народний депутат.

Головна ж вимога "Європейської солідарності" до влади - за жодних обставин не повертати Україну на "газову голку" Кремля.

"Давайте не забувати - саме залежність від дешевого російського газу була однією з причин, які привели до Харківських угод, до анексії Криму, до війни на Донбасі, через яку в нас понад 13 тисяч вбитих, мільйони переселенців. Саме тому надзвичайно важливо зберігати ту складну тарифну реформу урядів Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана, яка відбувалася у 2014-2017 роках і яка дозволила нам зіскочити з "газової голки" Кремля", - говорить Артур Герасимов.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримує понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.