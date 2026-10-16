Герасимов прозвітував Путіну про "початок" масованих ударів по енергетиці України

РФ обіцяє удари по енергетиці України

Російський диктатор Володимир Путін відвідав допоміжний пункт Об'єднаного угруповання військ. Герасимов звітував йому, що армія РФ буде бити по енергетичних об'єктах України.

Нібито це відповідь на удари "київської влади" по підприємствах промисловості та ВПК Росії. Хоча РФ ніколи не припиняла бити по цивільній інфраструктурі України, навіть під час "перемир'я".

"Російські військові продовжують завдавати ударів по підприємствам ВПК України", - додав Герасимов.

Також за планом російських окупантів завдаються удари по мостам стратегічного призначення України, цинічно повідомив начальник Генштабу армії РФ.