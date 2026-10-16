RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Герасимов отчитался Путину о "начале" массированных ударов по энергетике Украины

19:26 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов (Getty Images)

Россия совсем "забыла" об "энергетическом перемирии" с Украиной, которое объявил президент США Дональд Трамп. Страна-агрессор угрожает новыми ударами по украинской энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Генерельного штаба ВС России Валерия Герасимова, передают "РИА Новости".

РФ обещает удары по энергетике Украины

Российский диктатор Владимир Путин посетил вспомогательный пункт Объединенной группировки войск. Герасимов отчитался ему, что армия РФ будет бить по энергетическим объектам Украины.

Якобы это ответ на удары "киевских властей" по предприятиям промышленности и ВПК России. Хотя РФ никогда не переставала бить по гражданской инфраструктуре Украины, даже во время "перемирия".

"Российские военные продолжают наносить удары по предприятиям ВПК Украины", - добавил Герасимов.

Также по плану российских окупантов наносятся удары по мостам стратегического назначения Украины, цинично сообщил начальник Генштаба армии РФ.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия утром 16 октября наносит удары по энергетическим объектам Украины. В результате атак были повреждены в Киеве и 5 областях.

Кроме того, на этой неделе во время массированного обстрела россияне ударили сразу по всем трем ТЭЦ в Киеве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Артур ГерасимовЭнергетическое перемириеВойна России против Украины