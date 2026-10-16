Герасимов отчитался Путину о "начале" массированных ударов по энергетике Украины

РФ обещает удары по энергетике Украины

Российский диктатор Владимир Путин посетил вспомогательный пункт Объединенной группировки войск. Герасимов отчитался ему, что армия РФ будет бить по энергетическим объектам Украины.

Якобы это ответ на удары "киевских властей" по предприятиям промышленности и ВПК России. Хотя РФ никогда не переставала бить по гражданской инфраструктуре Украины, даже во время "перемирия".

"Российские военные продолжают наносить удары по предприятиям ВПК Украины", - добавил Герасимов.

Также по плану российских окупантов наносятся удары по мостам стратегического назначения Украины, цинично сообщил начальник Генштаба армии РФ.