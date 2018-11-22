Герасимов: инициатива об уголовной ответственности за клевету не является позицией фракции

Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Предложение некоторых депутатов является исключительно их личной инициативой, отметил Герасимов

Предложение некоторых народных депутатов относительно уголовной ответственности за клевету является их личной инициативой и не является позицией фракции. Об этом заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает пресс-служба политсилы.

По его словам, фракция не обсуждала законопроект №9306 относительно введения уголовной ответственности за клевету в СМИ.

"Предложение некоторых народных депутатов относительно уголовной ответственности за клевету является их личной инициативой и не является позицией фракции. Фракция не собиралась, и этот законопроект не обсуждала, но все и так очевидно: БПП Солидарность уважает свободу слова и даже в тех случаях, когда ею пользуются неосторожно", – заявил Герасимов.

Напомним, ранее в Верховную раду Украины внесли законопроект №9306 "О внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету", который предусматривает тюрьму за клевету.