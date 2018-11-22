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Герасимов: инициатива об уголовной ответственности за клевету не является позицией фракции

Новости » Политика    22.11.2018 - 10:55
Герасимов: инициатива об уголовной ответственности за клевету не является позицией фракции
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Предложение некоторых депутатов является исключительно их личной инициативой, отметил Герасимов

Предложение некоторых народных депутатов относительно уголовной ответственности за клевету является их личной инициативой и не является позицией фракции. Об этом заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает пресс-служба политсилы.

По его словам, фракция не обсуждала законопроект №9306 относительно введения уголовной ответственности за клевету в СМИ.

"Предложение некоторых народных депутатов относительно уголовной ответственности за клевету является их личной инициативой и не является позицией фракции. Фракция не собиралась, и этот законопроект не обсуждала, но все и так очевидно: БПП Солидарность уважает свободу слова и даже в тех случаях, когда ею пользуются неосторожно", – заявил Герасимов.

Напомним, ранее в Верховную раду Украины внесли законопроект №9306 "О внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету", который предусматривает тюрьму за клевету.

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Новости Украины Артур ГерасимовклеветаБлок Петра Порошенко
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