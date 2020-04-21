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Герасимов: год назад страна потеряла профессиональную власть

Новости » Политика     21.04.2020 - 17:18
Герасимов: год назад страна потеряла профессиональную власть
Фото: Артур Герасимов (eurosolidarity.org)

Нардеп также отмечает, что именно при нынешней власти начались преследования участников Майдана

За год, прошедший после президентских выборов, стало очевидно, что новая власть не справляется с вызовами и задачами, которые стоят перед государством. Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов в эфире телеканала "Прямой", передает РБК-Украина.

"Этот год еще раз показал, что Зеленский пришел к власти на лжи. Причем на лжи двух типов. Первая ложь была, когда врали о Порошенко. И в том числе и их команда. И вторая ложь - это так называемые обещания, начиная от 4 тысяч долларов зарплаты для учителей и заканчивая очень многими другими темами", - заявил Герасимов.

Кроме того, отмечает Герасимов, второе, что показал этот год, что Украина потеряла профессиональную власть, которую уважали в мире, и которая держала в напряжении украинских врагов.

Герасимов также отмечает, что год назад президент Владимир Зеленский получил экономику, которая росла, зато уже осенью начались кризисные явления, которые теперь усиливает эпидемия коронавируса.

"Когда люди получили профицит бюджета, десятки миллиардов гривен на счетах, когда получили большие золотовалютные резервы. Когда получили экономику на росте, когда они получили боеспособную армию. И за несколько месяцев у них дыра в бюджете почти 300 миллиардов - у меня возникает большой вопрос", - добавил Герасимов.

Нардеп также отмечает, что именно при нынешней власти начались преследования участников Майдана.

"Вы посмотрите, что сейчас делается. Отпускают "беркут" и в то же самое время выдвигают подозрения активистам Майдана, вместо того, чтобы выдвигать тем, кто убивал людей на Майдане. После них надо будет быстро и профессионально принимать глубокие серьезные решения. Ситуация настолько угрожающая, что сегодня Украина нуждается не в пиаре лидера, который будет выступать по телевизору. А она требует профессионального человека, который сможет быстро вытащить Украину из той пропасти, куда она сейчас даже не катится, а летит. Единственной альтернативой этой непутевой некомпетентной власти является Порошенко", - констатировал Герасимов.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" за 14 апреля, если бы досрочные парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то в Верховную раду прошли бы четыре партии.

В частности, партию "Слуга народа" планируют поддержать 38,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Однако, деятельностью Верховной рады Украины были недовольны 63% жителей Киева, удовлетворены - 18%, затруднились оценить - 19%. По данным опроса, 44% киевлян недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского, удовлетворены 43%, еще 14% не смогли ответить.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийПорошенко ПетрАртур Герасимов
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